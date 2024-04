López Obrador critica violación a soberanía de México en conflicto con Ecuador

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la irrupción policial en la Embajada de México en Ecuador, calificándola como un acto autoritario e injustificado.

Durante su conferencia matutina, el mandatario mexicano expresó su desacuerdo con la decisión de las autoridades ecuatorianas y afirmó que quienes la tomaron están mal aconsejados.

“Yo creo que están muy mal aconsejados los que tomaron esa decisión, no quieren a su pueblo, al pueblo ecuatoriano, que es bueno, noble, un pueblo hermano”, apuntó AMLO.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), representada por la canciller, Alicia Bárcena Ibarra, condenó el asalto a la Embajada y anunció acciones legales contra Ecuador.

Sobre el estatus de Jorge Glas, AMLO dijo que no se le puede considerar delincuente, porque las instancias internacionales correspondientes no lo han resuelto aún, por lo que México estaba en su derecho de asilarlo.

“Lo que hicieron fue violar el derecho de asilo, violar un mandato de política exterior, violar nuestra soberanía, fue una cosa verdaderamente autoritaria, cuando hay gobiernos débiles que no tienen respaldo popular y capacidad, porque fabrican candidatos y presidentes, hacen telenovelas y quien no tiene experiencia llega como si la política fuese cualquier cosa, no, la política es un oficio”, apunto el presidente López Obrador.

El conflicto se desató cuando la policía ecuatoriana intentó arrestar al exvicepresidente Jorge Glas dentro de la Embajada, lo que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La situación diplomática ha recibido apoyo de la comunidad internacional, con múltiples países manifestando su respaldo a México y condenando la acción ecuatoriana.

El incidente, una violación flagrante a la soberanía, ha llevado a México a denunciar a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

