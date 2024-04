López Obrador insta a la ONU a actuar tras irrupción de Ecuador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrado, reiteró su postura y señaló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) continúa permitiendo la permanencia de Ecuador se estará vulnerando el Derecho Internacional.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador destacó que México espera una respuesta de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Advirtió que la inacción de la ONU podría debilitar su credibilidad, comparándola con un «florero».

“Nosotros queremos que la Corte de Justicia Internacional actúe y es muy claro lo que estamos planteando: primero, una separación de Ecuador, el Estado Ecuador de las Naciones Unidas, en tanto no se pronuncie ofreciendo un compromiso de no repetición. La aceptación de que violaron nuestra soberanía nos importa también el que no haya repetición en ningún caso y es el momento para que cualquier Estado que viole la soberanía de una embajada de otro país y que viole el derecho de asilo, el derecho internacional se le expulse de la ONU», aseguró el jefe del Ejecutivo Federal.

El presidente mexicano demandó la expulsión de Ecuador de la ONU hasta que garantice el respeto al derecho de asilo y reconozca la violación de la soberanía mexicana.

López Obrador enfatizó la necesidad de que la ONU tome medidas concretas y que el Consejo de Seguridad no tenga derecho de veto en estos casos.

“Que el Tribunal de Justicia Internacional resuelva sobre esto y que esa resolución pase a la Asamblea General de Naciones Unidas. Se vote, se ponga a consideración de todos los piases miembros y si se aprueba, que se aplique y el Consejo de Naciones Unidas no tenga derecho a veto, porque si no se actúa así la ONU va a quedar como un florero, nada más como adorno”.

AMLO reiteró la importancia de defender el derecho de asilo y afirmó que la política exterior mexicana ha respaldado a los perseguidos políticos.

“Eso es lo que nosotros estamos planteando y defender el derecho de asilo, los perseguidos por razones políticas deben de ser apoyados, protegidos por el derroco de asilo es parte de nuestra tradición de política exterior y eso se tiene que defender. Eso es lo que estamos planteando”, agregó.

Foto: Redes

