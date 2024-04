López Obrador rechaza informe de EE. UU. sobre derechos humanos en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos en México, destacando la necesidad de respetar la soberanía nacional. Afirmó que el país mexicano no interviene en asuntos internos de otros países y espera lo mismo en reciprocidad.

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano cuestionó los alcances del informe estadounidense, señalando situaciones en Estados Unidos como el caso de Julian Assange y la crisis de adicción al fentanilo, mientras destacó que México no emite «cartas de buena conducta» hacia otros países.

“Nosotros no les decimos, porque tienes un candidato hostigándolo en los juzgados y porque destinadas miles de millones de dólares para la guerra y ¿por qué no liberas a Julian Assange que lo tienen encarcelado injustamente? ¿Por qué no atiendes a los jóvenes que fallecen por la adicción al fentanilo? ¿Por qué reprimes y maltratas a los migrantes?», aseveró el mandatario federal.

El presidente de México destacó la importancia de la Ley de Amnistía para avanzar en casos de violaciones a los derechos humanos, como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Esta ley busca recompensar a quienes aporten información sobre casos pendientes, como Ayotzinapa.

De igual manera, desestimó críticas opositoras sobre la Ley de Amnistía, negando intenciones autoritarias y afirmando el propósito de resolver pendientes como Ayotzinapa. Por lo que invitó a colaborar en la búsqueda de soluciones.

Sobre el caso de Israel Vallarta, detenido desde el sexenio de Calderón, el presidente de México no descartó la posibilidad de violación de derechos humanos debido a la falta de sentencia tras 10 o 15 años en detención, subrayando la importancia de abordar tales casos.

