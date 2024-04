Los negocios millonarios de Fofo Márquez: ¿Cómo los logró?

El influencer Fofo Márquez, actualmente en el ojo del huracán por un caso de feminicidio en grado de tentativa, ha mantenido en secreto sus fuentes de ingreso, aunque se sabe que heredó parte de su fortuna de su padre.

En una entrevista con Debryanshow, mencionó que aparte de las gasolineras, tiene negocios más rentables que prefiere mantener en anonimato, y recientemente inauguró un restaurante de hamburguesas.

La madre de Fofo Márquez emitió una carta pública de disculpas a la víctima del caso, aceptando la responsabilidad de su hijo y reconociendo la gravedad de la situación.

En la carta, la madre de Fofo expresó su arrepentimiento por los errores de su hijo. Reconoció que la verdadera víctima es la mujer agredida, y espera que este triste evento sensibilice a los jóvenes sobre la violencia contra la mujer.

La carta dice:

“Sra. Edith. Quiero empezar diciéndole que lamento profundamente la dolorosa situación a la que mi hijo la llevó. No tengo palabras para expresarle mis más sinceras disculpas, y en nombre de él, mío y de toda nuestra familia, deseo pedirle perdón. He cometido errores y he fallado en mi responsabilidad como madre; ahora enfrento las dolorosas consecuencias de esos errores. Sin embargo, entiendo que el verdadero sufrimiento lo ha vivido usted y su familia. Rodolfo está tremendamente arrepentido y sabe que debe asumir las consecuencias de sus cobardes agresiones, las cuales sin duda marcarán un antes y un después en su vida. Esta es la lección más dura que ha tenido que aprender, una lección que yo, desafortunadamente, no supe enseñarle a tiempo”.

“Espero sinceramente que este triste evento pueda influir en muchos jóvenes para comprender que cada acción tiene repercusiones importantes y que la violencia contra la mujer es absolutamente inaceptable y debe ser sancionada. Confío en la Fiscalía General de Justicia y en el Poder Judicial del Estado de México; sé que actuarán con justicia y en estricto apego a la ley. Lamento el dolor causado, realmente quisiera, con todo mi corazón, haber evitado este sufrimiento”.

El escándalo ha puesto bajo escrutinio los negocios y la vida de Fofo Márquez, quien enfrenta consecuencias legales mientras la opinión pública sigue interesada en su situación.

