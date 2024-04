Madonna ‘regaña’ a Wendy Guevara en concierto en México

La reina del pop, Madonna sorprendió a su audiencia en México al invitar a Wendy Guevara a su show, pero la influencer recibió críticas por no seguir la dinámica establecida durante el show.

La influencer Wendy Guevara participó en el segmento ‘Vogue’ junto a Madonna, donde su energía desvió la atención, y la cantante tuvo que corregirla en pleno escenario.

Y es que, era tal la emoción de ‘La Perdida’ que continuó bailando mientras la cantante ya había tomado su lugar en el escenario.

La escena se viralizó rápido en redes, pues muchos aseguran que la influencer trató de robar protagónico a la misma reina del pop. Aunque otros defendieron su estilo único y espontáneo durante el concierto.

El incidente generó un debate en redes sociales, con opiniones divididas sobre la actuación de Wendy y la reacción de Madonna.

“Lucía (Méndez) no se quería parar y Wendy no se quería sentar… pobre Madonna”; “Madonna bien estresada y Wendy dándolo todo”; “Y entonces Madonna le dijo: ‘this my show’, y dijo ‘siéntate’”; “Hasta Madonna quedó impactada con Wendy”, son algunos de los comentarios.

La presencia de Guevara en el show se volvió tendencia en plataformas como X y TikTok, donde se compartieron videos del momento desde varios ángulos.

Mientras tanto, Wendy Guevara compartió en redes sociales una fotografía en la que se muestra de espaldas, con su cabeza apoyada en el hombro de Madonna.

“Y un sueño hecho realidad gracias, Madonna”, escribió la influencer.

Foto: Redes

