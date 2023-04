Mal servicio de la SMT en Puebla, incluso en la expedición de licencias de conducir

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), que está a cargo de Omar Álvarez Arronte, sigue siendo un dolor de cabeza para la ciudadanía por la nula modernización del transporte público, la circulación de taxis piratas, los casos de corrupción no resueltos y ahora hasta la falta de un equipo eficiente para tramitar la licencia de conducir en Puebla.

A un mes de la llegada de Álvarez Arronte, la dependencia estatal se ha limitado a hacer revisiones a las unidades del transporte público sin efectuar acciones que verifiquen y sancionen a los que no cuenten con los equipos de seguridad, instrumentos claves para combatir los robos diarios que se registran en las unidades.

Tampoco se ha dado a conocer nada de las denuncias y procesos que tenían contra particulares por corrupción, para acceder a concesiones de micros y de taxis.

Ahora, la falta de equipo y el pésimo servicio de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Omar Álvarez Arronte, se deja ver en la expedición de licencias.

De acuerdo con los solicitantes, en el Centro Integral de Servicios (CIS) de San Javier la espera se prolonga hasta por más de tres horas y en algunos casos, la credencial no es entregada ese mismo día porque, como sucedió este lunes, el equipo que toma la fotografía, así como el biométrico, no sirven.

Otra de las quejas de los contribuyentes es la falta de información y que no se respeten los requisitos señalados en las páginas de internet de la dependencia, o en los folletos impresos que proporcionan afuera del Centro Integral de Servicios (CIS).

Es el caso de la exigencia de la carta de naturalización a los extranjeros que también tienen la nacionalidad mexicana y buscan obtener o renovar su licencia de conducir. Presentar la carta de naturalización no consta en los requisitos para realizar el trámite y, sin embargo, el personal exige el documento.

La misma mala atención sucede con las personas con discapacidad, quienes para renovar su licencia deben presentar resultados de nuevas revisiones médicas.

“¿Por qué al querer renovar mi licencia de conducir me obligan a una «revisión médica» que a su vez me obliga a hacer examen de manejo práctico? Lo raro es que fue solo a mí (me falta una pierna) y los demás no”

Héctor Fragss

Cuestionó en su cuenta Twitter