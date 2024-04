Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa a un año de su muerte

La actriz Maribel Guardia compartió un mensaje emotivo y lleno de recuerdos en el primer aniversario luctuoso de su hijo Julián Figueroa, destacando su amor y las cualidades de su primogénito.

Maribel Guardia vivió una tragedia hace un año cuando regresaba de presentarse en la puesta en escena «Lagunilla mi barrio» cuando recibió la peor noticia de su vida, su hijo Julián había muerto, fue su esposo Marco Chacón quien le dio la triste noticia, la actriz aventó el celular y rompió en llanto, le llevó días creer que su único hijo, el que tuvo con el compositor Joan Sebastian, había muerto a los 27 años.

Tras la muerte de Julián, Maribel Guardia agradeció las muestras de cariño y recordó momentos especiales junto a él, destacando su carácter solidario y su amor por la música.

«Dios me lo dio y Dios me lo quitó«, expresó destrozada ante las cámaras junto a su nuera, quien no la ha dejado sola en este difícil proceso de duelo, en el que Maribel Guardia ha tenido momentos de depresión, pero que no ha dejado de trabajar y de recordar constantemente a su hijo.

En un emotivo mensaje en redes sociales, Maribel Guardia expresó su amor inquebrantable hacia su hijo y su dolor por su partida, pero también destacó su convicción de que su alma está en paz.

La actriz recordó los momentos compartidos con Julián y cómo su presencia sigue sintiéndose en su vida cotidiana, evidenciando el vínculo eterno entre madre e hijo.

“Julián: Te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches. Sé que 12 meses son tan sólo el comienzo de este inmenso amor, que crece cada día más y que teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estás”, escribió.

“Mi Lobito estepario, Cachalotito, Tato, mi campeón. Sé que del otro lado del puente, no hay dolor ni sufrimiento, sólo luz, regocijo y plenitud”, agregó.

«Eras defensor de las causas perdidas, siempre ayudando a todo el mundo, ayudabas a los niños con cáncer, regalabas canciones para recolectar dinero y donar a gente que no tenía como operarse. No te preocupes por mi, tu precioso hijo José Julián, Marco, Mima, Maribel e Ime siempre me acompañan. Tengo 365 razones para decirte “Viva está tu alma, vivo está mi amor de madre y viva está tu memoria. En el cielo Dios y la Virgen te guardan, tan cerca de su corazón como yo te tengo del mío. Tu madre que te ama y te amará por siempre» Maribel Guardia

Recientemente, Maribel Guardia desmintió que haya considerado atentar contra sí misma a raíz de la partida de Julián Figueroa, como lo afirmaron algunos medios de comunicación.

Foto: Redes

