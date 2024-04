Mario Franco Barbosa abandona contienda en Ajalpan tras ataque

Mario Franco Barbosa se bajó de la contienda por la presidencia municipal de Ajalpan tras sufrir un ataque armado el pasado domingo 7 de abril, aseguró el titular de la Secretaría de Gobernación, Javier Aquino Limón.

De acuerdo con el funcionario estatal, el abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ya había solicitado medidas de protección para continuar con su campaña política. No obstante, al final desistió de sus aspiraciones.

El secretario de Gobernación comunicó en entrevista que la decisión de retirar su candidatura fue hecha por el mismo Mario Franco Barbosa, quien días atrás, reconoció que su familia le había pedido que ya no siguiera en la contienda electoral.

Esto debido a que un hombre a bordo de una motocicleta lo atacó con un arma de fuego mientras circulaba en su vehículo. No obstante, al final sólo terminó con una lesión en la mano izquierda.

Javier Aquinó afirmó que el perredista ya había sido víctima de un ataque similar, por lo que también opinó que en este caso es importante conocer el antecedente de cada una de las partes.

El pasado lunes 6 de abril, Mario franco Barbosa aseguró que aún y con la petición de su propia familia para ya no participar en las elecciones, él no iba a dejar su candidatura.

“Mi familia me dice que renuncie, ayer estuvieron todos, pero no, quiero llegar al público para ayudar a mi gente como siempre lo he hecho, desde la presidencia se les puede ayudar bastante, (declaró aquel día)»

Mario Franco Barbosa