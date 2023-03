Marta Ornelas descarta salida de Secretaría de Turismo Estatal

La titular de la Secretaría de Turismo de Puebla, Marta Teresa Ornelas Guerrero, afirmó que seguirá al frente de la dependencia estatal, luego de los rumores sobre su posible salida.

En entrevista, la funcionaria estatal, Marta Ornelas señaló que en este momento no ha sido notificada al respecto por el gobernador Sergio Salomón Céspedes, por lo que se mantendrá trabajando por el turismo del estado.

“Sigo aquí, la verdad no sé, yo sigo aquí trabajando, a mí no se me ha dicho nada, pero seguimos en la Secretaría de Turismo trabajando por Puebla”

Marta Teresa Ornelas Guerrero

Titular de la Secretaría de Turismo de Puebla