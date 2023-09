Me voy tranquilo, hay relevo y la 4T seguirá: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se irá tranquilo al finalizar su sexenio “porque hay relevo generacional y habrá continuidad en la Cuarta Transformación”.

Durante la supervisión de los programas del Bienestar en Texcoco, Estado de México, el mandatario federal López Obrador, reconoció que puede irse tranquilo, pues ya hay un relevo generacional dentro de la coordinación nacional de los Comités de defensa de la Cuarta Transformación. Aseguró que quienes lo van a sustituir son mujeres y hombres de convicción.

“Ya puedo irme tranquilo dentro de un año, ya termino mi mandato a finales de septiembre del año próximo, pero es bastante tiempo que me falta, es un año (…) quienes me van a sustituir van a ser mujeres y hombres con convicción y yo me tengo que retirar porque termina mi mandato y soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. No hay que tenerle mucho apego al poder ni al dinero»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México