México no juzgará por traición a funcionaria ecuatoriana de nacionalidad mexicana

La ministra de Gobierno de Ecuador, Mónica Palencia, con nacionalidad mexicana, no será juzgada en el país por traición a la patria luego del asalto a la embajada de México que ejecutaron fuerzas policiacas ecuatorianas el pasado viernes 5 de abril, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí se está pidiendo que se le juzgue. Mi opinión es que no, o sea, que nosotros no actuemos así. (…) Nos piden que la consideremos traidora a la patria. No, no, nosotros no podemos actuar de la misma manera”, subrayó en conferencia de prensa matutina.