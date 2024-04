Morena denuncia entrega de bases sindicalizadas sin autorización de Cabildo

La fracción de Morena-PT del Ayuntamiento de Puebla interpuso un recurso de inconformidad ante la Sindicatura Municipal por la presunta entrega de 79 bases del sindicato de trabajadores “Licenciado Benito Juárez” sin autorización de Cabildo.

Durante la trigésima sesión ordinaria de Cabildo, el regidor morenista, Leobardo Rodríguez Juárez, señaló que el gobierno municipal realizó cambios administrativos de categoría a finales del 2023 y a inicios del 2024, lo que hizo que 79 trabajadores de «confianza» pasaran a ser de base.

No obstante, acusó que los integrantes de Cabildo no fueron tomados en cuenta para aprobar estas modificaciones al interior del gobierno, y a pesar de que los empleados no cumplen con los requisitos de ley, ya cuentan con beneficios del sindicato, pues incluso varios de ellos ya recibieron distintos bonos.

El morenista precisó que de acuerdo al Artículo 16 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Puebla, determina que para obtener la base es indispensable ejercer funciones operativas y permanentes al interior del gobierno, además de que debe ser aprobada por el Cabildo.

Asimismo, detalló que en el caso de las plazas vacantes por renuncia o defunción, deben ser asignadas por el presidente municipal, con el nombramiento respectivo al personal propuesto por el sindicato, pero con el aval de las y los cabildantes.

«Estamos ante un evidente acto de ilegalidad, se ha transgredido la ley, tanto en la ley como en las condiciones de trabajo se plantea que un nombramiento de base debe venir acompañado con los requisitos que marca la misma» señaló.

En ese sentido, Leobardo Rodríguez mencionó que el pasado 27 de marzo, los regidores de Morena-PT solicitaron información sobre esta situación a la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información (Secati), dependencia del Ayuntamiento, así como a la Presidencia Municipal, sin embargo, no recibieron ninguna respuesta.

Finalmente, el regidor morenista instó al gobierno municipal a ser transparente y a esclarecer esta situación, ya que hasta el momento, este caso lo calificará como «ilegal» hasta que se demuestre lo contrario.

Foto: Archivo El Ciudadano México

