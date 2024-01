Morena exige investigar recursos de precampaña de Eduardo Rivera

Militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Puebla calificaron como “sospechosa” e “inmoral” la aportación de más de 230 mil pesos a la precampaña de Eduardo Rivera de parte de empresarios que también fueron contratistas en su gobierno como presidente municipal de Puebla.

Pidieron que este caso sea esclarecido por la Contraloría Municipal, la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Previo a su salida del gobierno municipal, Eduardo Rivera Pérez otorgó tres contratos a cada una de las dos empresas que financiaron su precampaña, representadas por José Octaviano Fajardo García y José Cirio Hernández Munguía, quienes recibieron un monto de 2 millones 582 mil pesos como contratistas.

En precampaña, ahora como “simpatizantes”, ambos patrocinadores hicieron “aportaciones voluntarias”; Fajardo García dio 206 mil 450.18 pesos para la precampaña, mismos que representan el 18 por ciento de las “donaciones totales”, mientras que Cirio Hernández otorgó un monto de 25 mil 56 pesos.

A pesar de que esta información fue publicada en el portal de fiscalización de gastos del Instituto Nacional Electoral (INE), el exalcalde Eduardo Rivera Pérez se deslindó y dijo que está dispuesto a ser investigado.

Morena pide que se transparenten contratos de empresas

El regidor del Ayuntamiento de Puebla, Leobardo Rodríguez Juárez, sentenció que Eduardo Rivera Pérez haya recibido aportaciones en su precampaña por dos empresas que fueron contratadas previamente por el gobierno municipal, por lo que no descartó que estas prácticas sean recurrentes al interior de la administración, a las cuales calificó como “conflictos de intereses”.

El cabildante dijo que es importante que la Contraloría Municipal y la Auditoría Superior del Estado (ASE) inicien una investigación y revisen cada uno de los convenios que recibieron los contratistas para verificar que los servicios no tengan sobrecostos, pues consideró que esto pudo haber construido un “beneficio interno” a través de una ganancia extraordinaria, motivo por el que ahora apoyan la campaña de Rivera Pérez.

Asimismo, mencionó que es necesario que las referidas áreas en coordinación con el INE verifiquen si existen más empresarios que aportaron a la campaña del exedil panista tras haber sido ganadores de “contratos millonarios” en la administración, pues recordó que varios de ellos fueron aprobados por el exsecretario de Administración, Bernardo Arrubarrena García, quien abandonó su cargo para unirse al equipo del panista de cara al proceso electoral.

Aunado a lo anterior, Rodríguez Juárez instó a la Contraloría Municipal y a la Secretaría de Administración no permitir que José Octaviano Fajardo García y José Cirio Hernández Munguía, vuelvan a colaborar con el Ayuntamiento, pues refirió que las empresas que ganan legalmente un contrato o convenio no deben tener un tipo de agradecimiento con la persona que se lo otorgó, “a menos que sean beneficiados de otra manera, como muy posiblemente pasó con este caso”, acusó.

Tras esta situación, el regidor hizo un llamado a los funcionarios del Ayuntamiento para que se abstengan a otorgar contratos con fines electorales, pues indicó que muchos de ellos abandonarán sus cargos para contender por un puesto de elección popular, no obstante, recordó que en caso de que se verifique en la rendición de cuentas que entregaron convenios de forma selectiva o irregulares, pueden pasar hasta siete años en prisión.

Por su parte, la regidora Elisa Molina Rivera aseveró que Eduardo Rivera Pérez nunca atendió las necesidades de la ciudadanía durante sus dos años de gobierno, por lo que puntualizó que los aportes realizados por los empresarios a sus precampañas son un ejemplo de que “nunca sirvió al pueblo, sino que el mismo sirvió sus propios intereses”.

Aseguró que Rivera Pérez utilizó el acercamiento que tuvo con la ciudadanía durante sus años de gestión para imponer a la coalición, por lo que lamentó que las autoridades electorales no hayan actuado a tiempo en esta situación.

“Me preocupa porque podría decirse que es una manera de estar sirviendo de un cargo público, lo cual no debe suceder ya, estamos en contra de esos actos que han sido una práctica del pasado y que la ciudadanía ha exigido que dejen esa forma de gobernar” Elisa Molina Rivera

En cuanto a los convenios y contratos de las empresas que trabajan para el gobierno municipal, la regidora morenista expuso que muchos de ellos no son puestos a disposición del Cabildo, motivo por el que, aseguró, que esas situaciones son recurrentes, debido a que no existe transparencia al interior de la administración.

Comentó que no servirá de nada si estas aportaciones se deben a un «cambio de favores», pues aseguró que Rivera Pérez no obtendrá el cargo de gobernador, debido a que la ciudadanía está consciente de que el municipio no tuvo ninguna mejoría durante su gobierno. Por lo anterior, consideró que su plan B para mantenerse en la política, es impulsar a su esposa Liliana Ortiz Pérez para una diputación federal vía plurinominal.

Armenta denuncia que a Eduardo Rivera sólo le importa el negocio

Por su parte, el candidato a la gubernatura por Morena, Alejandro Armenta Mier, aseveró que el negocio y el dinero es lo que realmente les importa a los panistas, dejando de lado las necesidades de la ciudadanía.

No obstante, precisó que este tema debe ser atendido por la ley, para que se analice y se determine el método en el que se manejan dichas “aportaciones”.

Eduardo Rivera sin miedo a ser denunciado

Por su parte, Eduardo Rivera Pérez, candidato por la coalición PAN, PRI, PRD y PSI, rechazó que la aportación de 231 mil 596.18 pesos destinada por los empresarios José Octaviano Fajardo García y José Cirio Hernández Munguía a su precampaña sea un “pago de favores”.

Asimismo, retó a que se denuncie este caso ante las autoridades correspondientes para esclarecer esta situación, pues aseguró que este tema “lo tiene sin cuidado”.

No obstante, declaró que desconoce totalmente del tema, pese a que dicho monto está registrado en el portal del INE.

Al ser cuestionado por El Ciudadano México sobre estas “aportaciones voluntarias”, el exalcalde capitalino sostuvo que “si hay alguna duda o alguna inquietud al respecto de alguna irregular, tienen todas las facultades para presentar las denuncias correspondientes, el que nada debe, nada teme”, concluyó.

