Morenistas señalan al Prian por polarizar y tergiversar el proceso electoral

Los fundadores de Morena en Puebla denunciaron a la alianza del Prian de polarizar y tergiversar el proceso electoral con la politización de violencia y muertes en contra de candidatos, por lo que exhortaron a la oposición a «jugar limpio».

Durante rueda de prensa, Antonio Hidalgo, fundador de Morena, condenó que los partidos de Acción Nacional(PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) se estén aprovechando de los asesinatos de contendientes que se han registrado en esta temporada electoral para deslegitimar el proceso.

Puntualizó que la oposición ha acusado que la violencia es sistémica con el objetivo de anular las elecciones del próximo 2 de junio, ya que está consciente de que sus candidatos no ganarán, dijo.

«Exhortamos a la derecha a jugar limpio, yo sé que es complicado, es parte de las cosas que saben hacer» expresó.

En ese sentido, hizo un llamado a Mario Riestra Piña, candidato del PAN a la alcaldía de Puebla, a no responsabilizar a las autoridades estatales o a la dirigencia de Morena por las supuestas amenazas de muerte que recibió.

Aseveró que en caso de que el panista cuente con pruebas de lo sucedido, es necesario que las presente con las autoridades correspondientes, ya que de lo contrario, sería lamentable que solo esté utilizando su poder para atacar una persona inocente, señaló.

«No puede seguir utilizando a la gente para sus fines políticos, si realmente se siente vulnerado que busque mecanismo de protección, pero sobre todo, que no responsabilice al actuar del gobierno o de Morena de que supuestamente está siendo amenazado, yo creo que hay que ser prudente» dijo. Antonio Hidalgo

Fundador de Morena

Propuestas de Eduardo Rivera: inviables

En otro tema, el también fundador de Morena, Fernando Cauich, afirmó que todas las propuestas de campaña que ha realizado Eduardo Rivera Pérez, candidato de la alianza Mejor Rumbo para a la gubernatura, son inviables.

Mencionó que una de las propuestas del panista es mejorar las condiciones de trabajo de todos los médicos del estado, sin embargo, señaló que a partir de este año, el personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se integrará al programa de IMSS-Bienestar, a cargo del gobierno federal, por lo que ya no le compete al estado.

De igual manera, indicó que la tarjeta de salud, que el exalcalde de la Angelópolis promete, no es factible de ejecutar, ya que no está apegada a las necesidades de todas las personas y cuestionó sobre su presupuesto y los proveedores de salud.

Finalmente, los fundadores de la 4T aprovecharon para desmentir que militantes del partido se hayan sumado al equipo de trabajo del Prian, pues sostuvieron que existe unión en Morena, por lo que proclamaron su victoria en las próximas elecciones.

Foto: Archivo Agencia Enfoque

