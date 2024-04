Muere «Zopi», fundador de la banda “Los Rastrillos”, ¿quiénes son?

«Zopi», Gerardo Pimentel, fundador y vocalista de la banda mexicana de reggae “Los Rastrillos”, murió este lunes 8 de abril debido Leucemia Mieloide, un tipo de cáncer que logró superar en 2023, tras un trasplante de médula ósea, pero éste volvió en etapa metastásica este año.

La noticia del deceso la confirmó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de sus redes sociales.

El también vocalista de la agrupación se encontraba internado en el Instituto Nacional de Cancerología por complicaciones propias de la enfermedad.

El 11 de febrero de este año, Zopi, esperaba recibir noticias positivas sobre su condición de salud, respecto al cáncer, pero al contrario, le confirmaron la metástasis.

“El 11 de febrero de este año me llamaron del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) para decirme que me presentara al día siguiente para darme información. Como casi se cumplía el primer aniversario de mi trasplante de médula ósea, pensé que me dirían cuando podía regresar al trabajo presencial, porque de eso veníamos hablando con el equipo médico de la Unidad de Trasplantes. Pero no había buenas noticias, sino justo lo contrario. Los últimos análisis indicaban que la leucemia mieloide había regresado, arrasando prácticamente con todo mi trasplante”

Gerardo Pimentel

Fundador y vocalista de la banda mexicana de reggae “Los Rastrillos”