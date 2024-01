Néstor Camarillo «agandalla» primera fórmula al Senado

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, Néstor Camarillo Medina, será el candidato de la oposición a la primera fórmula del Senado, luego de «agandallar» la posición a los demás aspirantes.

El diputado local se impuso sobre su homólogo Jorge Estefan Chidiac, quien supuestamente dejará el tricolor por su descontento y buscará una candidatura con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

También frenó la posibilidad de que la senadora del PRI, Nadia Navarro Acevedo buscara la reelección, pese a que en semanas pasadas «brincó» de la bancada panista en la Cámara Alta.

En entrevista, después del evento de registro en la sede local del partido, Camarillo Medina calificó la salida de Estefan Chidiac como «un rumor que no ha sido confirmado». No obstante, insistió en que «el PRI no es un diputado ni una bancada».

Asimismo, adelantó que buscará a la senadora Nadia Navarro, al señalar que ella es «una mujer de territorio» que puede ocupar cualquier otro cargo.

Camarillo Medina, incondicional del dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que obtuvo la postulación tras más de 20 años de trabajo en el partido, al ser secretario y presidente municipal de Quecholac.

«A las 12:00 horas me informa la Comisión de Procesos Internos que efectivamente he sido el único ciudadano de militancia partidista priísta que se registró en este proceso interno del partido para buscar el Senado de la República en la primera fórmula». Néstor Camarillo Medina

Dirigente del PRI Estatal en Puebla

Camarillo Medina habría asegurado su entrada al Senado, pues en caso de que quede en segundo lugar en las votaciones podría ocupar una curul por representación proporcional mediante la primera fórmula.

El priísta hará dupla con Ana Teresa Aranda Orozco, quien encabeza la segunda fórmula por el Partido Acción Nacional (PAN) en la coalición Fuerza y corazón por México.

Diputados le hacen vacío

Cabe destacar que durante el evento multitudinario estuvieron ausentes los diputados locales del PRI, encabezados por el coordinador Jorge Estefan Chidiac.

Dos priistas dieron la espalda al partido tricolor en las últimas semanas, primero la legisladora Silva Tanús Osorio, quien renunció tras 50 años de militancia, junto con Enrique Rivera Reyes, quien «brincará» al Verde para una candidatura.

El dirigente local denunció que hay invitaciones insistentes supuestamente por parte de Morena para que dejen la bancada y sean diputados sin partido.

