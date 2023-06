Niega Claudio X. González, interés en la candidatura presidencial de oposición

El empresario y fundador de la agrupación «Sí por México«, Claudio X. González, descartó tener interés en la candidatura presidencial de la coalición de oposición, al señalar que lo suyo es el activismo social.

En conferencia desde la capital de Puebla, el promotor de la coalición «Va por México» aseguró que no tiene interés en dedicarse al servicio público, por lo tanto no busca alguna candidatura.

«La respuesta a la primera pregunta, es no. Yo me dedico al activismo social, a la trinchera ciudadana, que es donde me siento cómodo»

Claudio X. González

Empresario y fundador de la agrupación «Sí por México»