Niega Ignacio Mier que tenga apoyo federal para buscar gubernatura en 2024

El diputado federal de Morena, Ignacio Mier Velasco, confirmó su interés en competir por la candidatura del partido para la gubernatura de Puebla, al rechazar que tenga apoyo de políticos federales.

El coordinador de los legisladores morenistas en San Lázaro, del grupo opuesto al barbosismo que predomina en la entidad, se suma a la lista de aspirantes a Casa Aguayo, en las que destacan funcionarios locales.

Durante un encuentro con medios de la capital, el legislador indicó que participará en la encuesta interna que se realizará para elegir al abanderado y, en caso de no obtener el respaldo, respetará a quien obtenga la postulación.

Negó que su papel en la Cámara de Diputados le dé ventaja ante otros aspirantes, a pesar de que en un evento el pasado viernes recibió el espaldarazo del secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López, junto con el senador y también aspirante, Alejandro Armenta Mier.

«Voy a continuar los recorridos, si encuentro respaldo que haya en las encuestas, tengan la plena seguridad que en congruencia y asistencia política, vendré a trabajar con los poblanos, sin excepción con el espíritu del Movimiento de Regeneración Nacional de incluir a todos de no sembrar rencores, de no sembrar insidia, por qué si no eso vamos a cosechar»

Ignacio Mier Velasco

Diputado federal de Morena