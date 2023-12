«No hubo otra opción», descalifica Alcántara designación de Rivera

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, descalificó la designación de Eduardo Rivera Pérez como candidato de la oposición al gobierno de Puebla, al señalar que «no hubo otra opción» ante la falta de aspirantes panistas.

Tras meses de criticar la inminente imposición de Rivera Pérez, el disidente de la dirigencia local panista se resignó y reconoció que el presidente municipal es el «mejor posicionado» en las encuestas.

Alcántara Montiel, quien forma parte del grupo que encabeza la diputada federal Genoveva Huerta Villegas, reconoció que otros perfiles no lograron repuntar, pese a levantar la mano.

«Él era el más alto en las encuestas, eso es resultado de la falta de cuadros que hoy tenemos en el partido, porque no tenemos más opción, era un tema inevitable, no teníamos otras opciones para poder transitar y aunque algunos levantaron la mano no lograron levantar en las encuestas lo suficientes para poder competir»