“No me siento culpable de nada”: Diputados llamaron a comparecer al titular de la ASF

El titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, aseguró este jueves que no hay ninguna razón para renunciar a su cargo.

“No tengo por qué. No me siento culpable de nada. Al contrario”, dijo Colmenares en entrevista a Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula.

Esta semana la ASF reconoció que hubo errores en el informe sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Según la Auditoría esto costaría al menos 331 mil 966 millones, el triple de lo dicho por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que anunció un costo de 100 mil millones de pesos.

Tras los reclamos del presidente, la Auditoría se retractó e informó que una “deficiencia metodológica” en una de sus auditorías provocó un cálculo mayor sobre el costo de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.

Este jueves, el presidente envió una carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, para pedirle que inicie una investigación a fondo sobre el informe “tendencioso y falso” sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Colmenares aseguró en la entrevista que “si no hay una causa legal, fundamental, pues claro que no. Somos respetuosos de la figura presidencial y aquí yo fui electo para hacer bien las cosas, no para hacer politiquería ni tratar de dañar a ninguna administración y menos a la actual”.

Sobre la investigación solicitada por el mandatario, el auditor superior dijo: “vamos a ver qué sigue y veremos al respecto”.

Diputados llaman a comparecer a Colmenares

La Cámara de Diputados citó a David Colmenares y los Auditores Especiales responsables de las auditorías, el próximo 1 de marzo para iniciar al análisis de los informes de la Cuenta Pública 2019 que la ASF entregó el sábado pasado.

El auditor deberá acudir el lunes a mediodía ante la Comisión de Vigilancia de la ASF.

“(…) la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, realizará las investigaciones correspondientes conforme a sus facultades y llevará a cabo los procedimientos legales y administrativos que establece el marco legal aplicable, para que llegado el momento se puedan deslindar las responsabilidades a que hubiese lugar, si fuera el caso”, señala el comunicado de la Comisión de Vigilancia.

Información de Animal Político

