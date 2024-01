«No tenemos miedo», asevera PT en Puebla sobre perfiles priistas

Ante la llegada de nuevos aliados a la coalición electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la comisionada nacional del Partido del Trabajo (PT) en Puebla, Lizeth Sánchez García, rechazó que el instituto de la estrella amarilla pueda ser relegado.

«No tenemos miedo, somos un partido que hemos venido creciendo y nos hemos solidificado», aseguró la exsecretaria de Bienestar local y aspirante al Senado, en entrevista con El Ciudadano México.

De cara a la definición de candidatos, refirió que será mediante encuestas como se definan los perfiles de la alianza Sigamos Haciendo Historia en Puebla, por lo que confió en que el pueblo respaldará el trabajo del PT.

«A la gente no la engañan, el pueblo es sabio, toma sus propias decisiones, está informado, entonces ellos tomarán la decisión de por quién van a votar y quién va a encabezar en dónde; el trabajo mata a grilla eso es lo más importante, mientras haya trabajo, condiciones y competitividad no importa».

Para esta elección concurrente, Morena decidió incorporar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como los institutos locales Nueva Alianza y Fuerza por México. Todos beneficiados con candidaturas en alguno de los 26 distritos locales.

En este sentido, la líder petista afirmó que todos son bienvenidos al movimiento de la Cuarta Transformación, en tanto demuestren trabajo y cercanía con la gente, no obstante, no omitió mencionar que el PT acompaña el movimiento obradorista desde hace años, incluso antes de la fundación del partido Morena.

«Los compañeros que tengan trabajo y hagan lo propio son bienvenidos, la política no es de palabras o de cafés, lo que importa es la unidad en la gente, así que no tenemos miedo, somos un partido que hemos venido creciendo y nos hemos solidificado».

Sobre la suma de priistas al PVEM, para competir en la siguiente elección, Sánchez García evitó opinar sobre esta práctica del nuevo aliado de la 4T, al señalar que el Verde «es libre de invitar a quien quiera a su casa»

«El respeto al derecho ajeno es la paz y el partido Verde es libre de invitar, de recibir a quien quiera en su casa, así como el Partido del Trabajo es libre de recibir a quien quiera en su casa, así que yo en esta parte no tengo ninguna opinión, lo hemos dicho siempre, todas las personas que amen al proyecto de la 4T y sirvan al pueblo sin duda son bienvenidos».

Sánchez García adelantó a este medio que el PT competirá «de manera solitaria» en más de 140 municipios, luego de que firmó un acuerdo de coalición en 73 alcaldías dónde va de la mano con Morena.

Será el 20 de enero cuando finalicen los registros de aspirantes a una candidatura del PT, para después designar un candidato «de consenso». Aunque en caso de que no haya acuerdo se realizará una encuesta qué definirá al mejor posicionado.

En el caso de las candidaturas con Morena, explicó que la encuesta incluirá a perfiles de ambos partidos, por lo que podrían participar entre cuatro y cinco aspirantes.

Comentó que los alcaldes electos por el instituto de la estrella amarilla tienen la consideración de la dirigencia nacional para buscar su reelección, siempre y cuando hayan realizado «un buen gobierno«.

La líder petista reiteró su respaldo a la selección de candidaturas mediante encuestas, pues sostiene que la alianza de la 4T tiene que lograr una «mayoría aplastante» en los próximos comicios.

«Queremos que vaya el mejor, el más competitivo, por eso el tema de las encuestas, si no hay potencial de crecimiento o no lo conoce la gente, no podemos arriesgarnos; tenemos una meta alta que cumplir, tenemos que ganar la presidencia de la República, el Senado, diputados federales, ganar una gubernatura, queremos entregar buenas cuentas en Puebla y que tengamos mayoría aplastante en las Cámaras».

Lizeth Sánchez García

Exsecretaria de Bienestar Puebla