Panistas crean movimiento «Ola Azul» en apoyo a Claudia Sheinbaum

En la Ciudad de México, el diputado Gonzalo Espina, exintegrante del Partido Acción Nacional (PAN), anunció el movimiento de la ‘Ola Azul con Claudia Sheinbaum’, para sumar a panistas al proyecto político de la exjefa de gobierno Ciudad de México (CDMX), como aspirante de Morena a la presidencia de la República Mexicana.

En conferencia de prensa, el legislador Espina, anunció que a partir del miércoles realizarán recorridos por las diferentes alcaldías de la CDMX y estados para sumar a más panistas al proyecto de Sheinbaum.

Algunos liderazgos del PAN que ya se sumaron a este proyecto son Rodrigo Espina, Gerardo Azuara Rosetti, Edgar Márquez y Raúl Esteban, entre otros.

La llamada Ola Azul apoyará a Claudia Sheinbaum desde adentro del partido Acción Nacional, aseguraron los integrantes panistas, pues señalaron que más allá de ideologías o colores, apoyan a una persona que cuenta con un perfil académico sólido, congruente y experiencia en gobierno.

Por su parte, Gonzalo Espina acusó a la coordinación del Frente Amplio por México, de una imposición para apoyar a la candidata Xóchitl Gálvez, pues señaló que ni siquiera está afiliada al PAN, por lo que invitó a los integrantes del blanquiazul que no estén de acuerdo con la decisión del partido, a que “no tengan miedo” y se sumen a la ‘Ola Azul’.

“Quienes la conocemos sabemos que es una persona que no ve por los intereses de la gente, ve por los intereses de ella, muestra de ello es que ahora por conveniencia política hasta dice que es Troskista. Si ella se asume como tal, pues entonces es todo lo que el panismo trató de combatir desde sus orígenes. Y más allá de eso, no hay propuesta política que la respalde y avale” Gonzalo Espina

El pasado martes 20 de junio, el diputado local del PAN, Gonzalo Espina Miranda, anunció su renunció a la bancada del panista en el Congreso de la Ciudad de México, pero no a su partido, para sumarse al proyecto de Sheinbaum.

“Con ella vamos a estar hasta donde tope, hasta donde tenga que llegar, donde quiera que esté, vamos a estar abanderándola hasta donde llegue. Aquí no hay vuelta para atrás, aquí no es de regresar, simplemente estamos defendiendo también como panistas una ideología que nos ha ido quitando del partido, el Partido Acción Nacional no es el partido al que yo entré así casi 12 años”, detalló Espina, durante una conferencia a medios de comunicación.

Foto: Twitter

