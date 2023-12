Paramédicos poblanos recibirán 2024, al servicio de las emergencias

Carlos Aguirre, paramédico de la Cruz Roja de Puebla, admitió que no se siente tan mal por pasar las fiestas de fin de año lejos de su familia, pues sabe que su trabajo requiere de toda su atención para estar preparado para atender cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar.

El pasado 24 de diciembre no pudo pasarlo con sus padres y hermana en casa, y la noche de fin de año no será diferente para él, ya que en el oficio de paramédico siempre hay un llamado que atender sin importar la fecha.

En estas fechas, los llamados de emergencia a la Cruz Roja tienen un aumento de aproximadamente el 35 por ciento por incidentes que principalmente tienen que ver con quemaduras por uso de pirotecnia y accidentes viales, por ello, Carlos está consciente del papel que tiene que desempeñar.

«Sé que se deja a la familia un rato, pero es para atender a alguien, que aunque no es tu familiar, lo necesita. Otros van a requerir tu ayuda y tienes que hacerlo como si fuera un familiar tuyo» Carlos Aguirre

El paramédico de 25 años de edad relató a El Ciudadano México que nunca se sabe qué emergencias se pueden presentar ni cuántos servicios va a hacer al día, por lo cual no puede detenerse a pensar en las fechas ni en el tiempo que pasa fuera de su hogar.

Él confía siempre en que su familia estará bien mientras se dedica a trabajar, auxiliando a otras personas, y de la misma manera aseguró que sus padres y hermana entienden todo lo que conlleva este oficio.

«Nunca sabes qué vas a atender, pueden salir varios servicios en el día y la noche. No importa si es una fecha como tal importante, siempre va a haber alguien que nos va a necesitar. La verdad no me siento tan mal pasar tiempo alejado de mi familiar, porque alguien va a requerir mi ayuda. No me siento tan mal, sé que ellos van a estar bien y por lo menos mando un mensaje para que sepan que aquí voy a estar»

De cualquier manera, tiene la esperanza de que el 31 de diciembre sea un día tranquilo y que la gente permanezca a salvo, especialmente los niños pequeños y adultos mayores, ya que ellos son el sector más propenso a accidentes en casa.

Con vocación de servicio desde la adolescencia

Incluso mencionó que desde antes de dedicarse de lleno a ser paramédico de la Cruz Roja ya pasaba las fiestas de fin de año alejado de sus familiares, ya que también tiene un consultorio en el que brinda servicios de fisioterapia.

Indicó que gracias a esto también está acostumbrado a tratar pacientes, comunicarse y conocer cuáles son sus necesidades, algo que esencial. Además, expuso que tiene todo el respaldo de sus familiares.

«A mi familia le gusta que me guste (este trabajo), porque me la paso aquí mucho tiempo y no llego a mi casa, porque es algo que me gusta hacer», detalló el joven paramédico, quien se preparó por cuatro años para este trabajo.

En ese sentido, contó que lo llevó a este oficio la inquietud que ha tenido desde los 17 años de edad por salvar vidas y estar capacitado para ayudar a su propia familia en caso de que sea necesario.

Prohibido perder la calma

Carlos refirió que para poder ser paramédico es necesario contar con nervios de acero y actuar con la mente clara, pues si llegara a perder la calma toda la situación se saldría sin control, algo que podría costar vidas humanas.

Indicó que la primera vez que tuvo que atender una emergencia se dio cuenta de lo difícil que es aplicar lo aprendido en una situación real, y reconoció que aquel primer servicio lo dejó consternado, ya que el paciente que atendió terminó perdiendo la vida por paro cardiorespiratorio.

«Siempre hay que tener cordura para actuar. (la primera vez) fue un paciente con un paro cardiorespiratorio al que atendí. No logramos salvarlo. Este tipo de cosas son fuertes, después hablas con tus compañeros y platican de lo que se pudo haber hecho y así se va olvidando»

Ahora sabe que es esencial mantener la calma y hablar con el paciente para conocer su situación y ver de qué forma se le puede ayudar, así como tranquilizarlos e intentar ser empáticos.

Ante el aumento en los llamados de emergencia, Carlos pide a la ciudadanía evitar usar pirotecnia, reforzar las medidas preventivas en casa con niños y adultos mayores, así como evitar combinar el alcohol con el volante.

Detalló que las Cruz Roja tiene 16 delegaciones al interior del estado, en municipios como Zacatlán, Chignahuapan, Ciudad Serdán, Tepeaca y Atlixco, pero la mayoría de las emergencias surgen en Tehuacán y Puebla capital.

Ilustración: Iván Rojas

