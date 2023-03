Pide AMLO que no lo relacionen con la sustitución de Osorio Chong en el PRI

Después de que se diera a conocer la dimisión de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no tuvo nada que ver y aclaró que era situación del partido.

Durante su conferencia matutina, el mandatario federal se deslindó de cualquier intervención en la salida de Chong y advirtió a los medios que no lo relacionaran con el tema.

“Lo de Osorio Chong es una situación de un partido, nada más que no nos vaya a echar la culpa a nosotros Proceso o el Reforma, porque antes le decían a Alito, Amlito. Entonces no tenemos nosotros nada que ver en eso, sinceramente, no nos metemos, no hacemos nosotros ese tipo de relaciones”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México