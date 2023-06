Piden dejar el cargo a dirigente municipal del PRI en Puebla

El dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, solicitó al líder municipal Sebastián Hernández Orozco abandonar su cargo para atender su situación legal, ya que lo acusan de violencia familiar y de incumplir el pago de la pensión alimenticia.

El líder del PRI en Puebla señaló que el partido no es “abogado de nadie”por lo que no defenderán a quienes incurren en agresiones en contra de mujeres o menores de edad.

“El PRI no es abogado de nadie, y no vamos a defender, lo que no se puede defender”, comentó el dirigente al referirse a su homólogo municipal.

Las acusaciones lanzadas en contra Sebastián Hernández Orozco fueron por parte de dos de sus exparejas, quienes lo señalan como un violentador y manipulador de mujeres.

Por lo que colectivos de mujeres realizaron un pronunciamiento a favor de Raquel “N”, quien recientemente denunció a Sebastián Hernández, su expareja, por culparla de presuntas campañas de desprestigio.

El Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios Puebla y Madres viviendo violencia vicaria, criticaron que el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, en la capital poblana, pida respeto a su presunción de inocencia, cuando tergiversa y manipula información.

Evidenciaron que el integrante del PRI, incluyó audios sin consentimiento de la interlocutora, por una acusación que tiene de violencia económica en contra de sus hijos.

De esta manera, el Frente y Madres Viviendo Violencia hicieron un llamado a las autoridades para que implementen un análisis con perspectiva de género. Indicaron que la pensión debe cubrir todas las necesidades de los menores.

