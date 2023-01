«Pinocho» de Guillermo del Toro triunfa en los Critics Choice Awards

El director mexicano, Guillermo del Toro ahora celebra la victoria de «Pinocho» como Mejor Película Animada, en la edición anual número 28 de los Critics Choice Awards, en Los Ángeles.

«Animar es darle un alma a algo que no la tiene, y creo que esa es una forma excelente de encapsular a Pinocho. Hicimos una nueva historia que se siente eterna y vieja, pero la hicimos nueva» Guillermo del Toro

El cineasta sumó un premio más a su carrera fílmica tras triunfar en días pasados en la misma categoría, en los Globos de Oro.

Los recientes premios obtenidos por el tapatio vislumbran un camino asegurado hacia el Óscar con su cinta «Pinocho».

El filme de Del Toro superó a otros, como: Marcel the Shell with Shoes On, Gato con Botas: El Último Deseo, Red y Wendell & Wild.

Durante su discurso de premiación, el director de nuevo se pronunció por el poder del cine de animación, que para él ha sido mal catalogado como una cosa de niños.

«La animación es un gran camino para lograr grandes objetivos; no es solo para niños. Con paciencia haremos que se entienda”

