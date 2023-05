Plan C en las urnas, dice Gobernación tras invalidación de Plan B

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, indicó que tras la invalidación del Plan B de la reforma electoral por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), queda ir a las urnas para ejecutar el Plan C.

La tarde de este lunes, con una mayoría de 9 votos, el Pleno de la SCJN decretó que la invalidez de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social del presidente Andrés Manuel López Obrador

Por lo anterior, el titular de la Segob expresó su disgusto en su cuenta de Twitter al acusar a los ministros de la SCJN de proteger intereses particulares.

«No hay de otra: Plan C en las urnas» sentenció en un tuit Adán Augusto.

El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la @SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares. Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: Plan C en las urnas.

El pasado 27 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que podría recurrir a un Plan C después de que la Corte de la SCJN admitiera la impugnación contra la primera parte del Plan B.

El mandatario explicó que su estrategia era llamar a no votar por la oposición ni por los conservadores.

AMLO dijo que se continuará “por la vía legal”. Además, agregó que, en caso de que sean rechazadas las reformas, se aplicaría un “Plan C”, que es llamar a no votar por el bloque conservador.

“Vamos a continuar por la vía legal, y si al final rechazan la reforma electoral, ahora hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo: que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México