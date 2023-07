Por falta de consenso, aplazan discusión del aborto en Puebla

Nuevamente, el Congreso de Puebla aplazó la discusión de reformas para la despenalización del aborto, pues no hay acuerdo entre los diputados para alcanzar la votación mínima requerida para su aprobación.

Así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Eduardo Castillo López, quien señaló que las iniciativas para la despenalización del aborto no serán consideradas hasta el próximo periodo legislativo, que inicia el 15 de septiembre.

En entrevista, el también coordinador de Morena aseveró que se mantiene el diálogo entre los diputados, pues señaló que hay posturas a favor y otras en contra del aborto, incluso dentro de la bancada del partido de izquierda.

«Vamos con las demás bancadas, se trata de hacer consenso, se trata de reforzar, que vayamos trabajando uno con uno. A mí me gustaría que saliera por unanimidad, no diré nombres, muchos están a favor, muchos están en contra, he escuchado a mi propia bancada, hay votos a favor y hay muchas abstenciones»

Eduardo Castillo López

Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política