Por muerte de migrantes, vinculan a proceso a titular del INM

El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, fue vinculado a proceso por ejercicio ilícito del servicio público, relacionado con supuestas omisiones que derivaron en el incendio en una estación migratoria donde murieron 40 personas.

El funcionario seguirá en al frente del INM hasta que la justicia federal determine apresarlo.

“Ya escucharon ustedes quedé vinculado a proceso, el juicio no se termina, sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio, no hacer declaraciones en relación al proceso, entonces me sigo acogiendo a la garantía constitucional, seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración mientras no se ordene lo contrario y estaré muy atento a las gestiones para la reparación integral de los daños”,

Francisco Garduño

Titular del INM