¡Premios Oscar 2024!, disfruta momentos y conoce a los ganadores

La noche de este domingo 10 de marzo, la alfombra roja en el Dolby Theatre en Los Ángeles, Estados Unidos, destelló con las celebridades que protagonizaron la entrega número 96 de los Premios Oscar.

La máxima fiesta del cine 2024 tuvo momentos únicos que pasarán a la posteridad en la historia de las premiaciones, como los siguientes:

Un grupo de manifestantes bloquearon el paso frente al Cinerama Dome de Hollywood para gritar rumbo al camino a la gala de los oscares “¡Alto al fuego ahora! y ¡Palestina libre!”.

El actor Ryan Gosling y bailarines hicieron una presentación especial de la canción I’m Just Ken, que sonó y encantó a miles en la película Barbie, y consiguió ser espectacular con la compañía de Slash, el guitarrista principal de la banda de hard rock Guns N’ Roses.

El luchador y actor John Cena dio a conocer al ganador del mejor diseño en vestuario, ¡desnudo!, sólo se cubría con el sobre donde venía el nombre del premiado. Además, así corrió por el escenario.

El presentador Jimmy Kimmel leyó en vivo la crítica que hizo el expresidente estadounidense Donald Turmp, en sus redes sociales, sobre su trabajo como conductor: «¿ha habido alguna vez un presentador peor que Jimmy Kimmel en los Oscar? Su apertura fue la de una persona inferior a la media esforzándose demasiado por ser algo que no es y que nunca podrá ser (…)».

La respuesta de Jimmy Kimmel a Donald Trump desde el escenario de los Premios Oscar fue: «gracias Presidente Trump. Gracias por mirar. Me sorprende que siga ah… ¿no ha pasado ya tu tiempo para ir a la cárcel?».

La actriz estadounidense, Emma Strone, subió al escenario a recoger su Oscar por mejor actriz principal, por su interpretación del personaje Bella Baxter en Pobres criaturas, con el vestido roto en la parte de la espalda. “Se me ha roto el vestido”.

Al Pacino, uno de los actores más amados y respetados en Hoollywood, tuvo la misión y honor de anunciar a la mejor película que este año fue «Oppenheimer», pero no siguió el protocolo para mencionar a los demás contrincantes y después generar el suspenso de ¿quién es el ganador?

Ellos son los ganadores de los Premios Oscar 2024

Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph – «The Holdovers»

Mejor cortometraje animado: «War is over! Inspired by the music of John & Yoko» – Dave Mullins

Mejor película animada: «The boy and the Heron»- Hayao Miyazaki

Mejor guion original: «Anatomy of a fall»- Justine Triet y Arthur Harari

Mejor guion adaptado: «American fiction» – Cord Jefferson

Mejor maquillaje y peinado: «Poor Things»

Mejor diseño de producción: «Poor things»

Mejor vestuario: «Poor Things»

Mejor película internacional: «The zone of interest» – Jonathan Glazer

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. – «Oppenheimer»

Mejores efectos visuales: «Godzilla minus one»

Mejor edición: «Oppenheimer»

Mejor cortometraje documental: «The last repair shop»

Mejor documental: «20 días en Mariupol»

Mejor fotografía: «Oppenheimer» – Hoyte van Hoytema

Mejor cortometraje: «The Wonderful Story of Henry Sugar»

Mejor sonido: «The zone of interest»

Mejor banda sonora: «Oppenheimer»

Mejor canción original: Billie Eilish – «What was I made for?» de la película de «Barbie»

Mejor actor: Cillian Murphy – «Oppenheimer»

Mejor actriz: Emma Stone – «Poor things»

Mejor director: Christopher Nolan – «Oppenheimer»

Mejor película: «Oppenheimer»

Fotos: X

