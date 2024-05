Presidente duda de independencia de ‘Marea Rosa’ en México: “No nos chupamos el dedo”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó sus dudas sobre la independencia de la ‘Marea Rosa‘, señaló que el pueblo no se “esté chupando” en este asunto.

“Entonces, van a manifestarse, adelante. Cómo fue que al principio decían que eran independientes, bueno (….) Ni modo que se les crea, si no nos estamos chupando el dedo, ¿quién les creyó?”, señaló el jefe del Ejecutivo Federal.

En la conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, el mandatario mexicano afirmó que la ‘Marea Rosa’ es libre de manifestarse en el Zócalo de la Ciudad de México y aseguró que en su gobierno se respeta este derecho.

“Hay libertades, no hay ningún problema, que todo mundo se manifieste. Fíjense que en el Gobierno anterior, y eso no tenía que ver con el presidente Peña, sino con el Jefe de Gobierno, no nos permitían a nosotros el Zócalo. Teníamos que hacer nuestras manifestaciones en las calles, en el Hemiciclo a Juárez, en Bellas Artes, en el Zócalo no. Ahora no se le niega a nadie”, aseveró.

El presidente López Obrador comentó sobre la colocación de vallas en el Zócalo, atribuyéndolas a la presencia de provocadores en las manifestaciones.

Las declaraciones del presidente surgen mientras la ‘Marea Rosa’ planea una manifestación en el Zócalo el próximo domingo 19 de mayo, coincidiendo con el tercer debate presidencial.

El movimiento también tiene previsto manifestarse en otras plazas de México ese mismo día, según sus integrantes.

