Presunto agresor de Riestra lo encara en video y niega amenaza

Luego de que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) diera a conocer que el hombre que presuntamente amenazó de muerte a Mario Riestra denunció ser víctima de sometimiento y despojo, surgió un video en el que el supuesto agresor llama al candidato a presidente municipal a encararlo.

Alejandro N, señalado como el agresor del abanderado de la coalición Mejor Rumbo para Puebla dio la cara en un video en el que negó haber amenazado a Mario Riestra, aunque reconoció que se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando acudió al mitin político en el que tuvo lugar la supuesta amenaza.

En la grabación detalló que se presentó al evento proselitista con su familia y se acercó primero al candidato a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera, para pedirle una foto, y posteriormente hizo lo mismo con Mario Riestra.

No obstante, aseguró que en el momento en que les iban a tomar una foto juntos, una persona lo tomó de la cabeza y el brazo, mientas que otra lo comenzó a registrar, metió la mano a la bolsa de su pantalón para sacar su cartera y sustraer su credencial de elector con la finalidad de tomarle una fotografía.

El hombre se identificó como Alejandro Martínez García y negó los señalamientos de Mario Riestra, e incluso lo llamó a encararlo por los señalamientos que sostiene en su contra.

«Te lo digo así, Mario, en ningún momento yo te amenacé como lo dices, y si quieres, podemos encarar esto, frente a frente. Simplemente por ir borracho, no es posible que me estés culpando por algo que yo no. Tú dices que yo tiré mi credencial, cuando a mí me la sacaron»

Alejandro Martínez García