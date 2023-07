Programas del Bienestar reducen migración en países de Centroamérica

La migración tiene que ser opcional, no forzosa y hay que atender las causas, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa matutina, enfatizó en la necesidad de crear empleos y promover el bienestar de los pueblos.

“Eso es lo mejor, no los muros, no la militarización, no el maltrato a migrantes”, remarcó el presidente López Obrador.

Reiteró que México ha insistido al gobierno de Estados Unidos en la importancia de destinar fondos a planes de desarrollo en Centroamérica.

Fondos que ya implementa México como parte de la estrategia en materia de atención al fenómeno migratorio.

Dicha estrategia es ejecutada en coordinación con gobiernos de Centroamérica y el Caribe.

“Estamos predicando con el ejemplo y hay muy buenos resultados. Si nosotros lo estamos haciendo, ellos podrían también ayudar mucho, no apostar a la fuerza, no apostar al armamentismo; apostar al desarrollo y al bienestar de los pueblos” Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Respaldo a Honduras y El Salvador

Laura Elena Carrillo Cubillas, directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), desglosó el informe de cooperación.

Informó que Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro generaron 84 mil 947 empleos en El Salvador y Honduras en el periodo 2021-2022.

Para 2023, la Amexcid prevé alcanzar 148 mil empleos incorporando a Guatemala, Belice y Cuba como países receptores de estos programas.

Carrillo Cubillas detalló que ahora la intención de emigrar en El Salvador y Honduras disminuyó, al pasar de un promedio de 52.77% a 7.1%.

Este dato se refleja en la caída del flujo de migrantes en tránsito en México entre 2021 y 2022 que registró la Amexcid; de Honduras es de -57.8 por ciento y de -31.8 por ciento en El Salvador.

La funcionaria puntualizó que “promover el desarrollo es la mejor estrategia para mitigar la migración forzada. Nos conviene a todos”.

Foto: Gobierno de México

