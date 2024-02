Proponen pena por retirarse condón sin autorización de pareja

El Congreso de Puebla recibió una iniciativa para castigar a quienes, sin consentimiento de la pareja, se retiren el preservativo durante una relación sexual, una agresión conocida como el «stealthing».

Podría interesarte: Amonestan a Arturo Rueda por violencia política contra Claudia Rivera

La propuesta fue presentada por la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Leal Rodríguez, quien planteó establecer en el Código Penal una pena de cinco hasta 15 años «a quien en medio del acto sexual se retire el preservativo sin el consentimiento, o de forma oculta a su pareja».

Asimismo, se propone castigar a quien de manera voluntaria manipule el preservativo para impedir o modificar su función.

En entrevista, la legisladora proponente expuso que está práctica puede causar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.

Indicó que además de las penas se proponen medios de conciliación entre las partes, pues señala que la iniciativa busca concientizar sobre esta violencia sexual y no criminalizar a quienes son portadores de algún virus o ITS.

Destacó que en caso de aprobarse, la entidad sería pionera en el castigo del «stealthing«, pues señala que a nivel nacional no está legislado y en las entidades no hay aprobación de alguna ley al respecto.

Foto: Archivo El Ciudadano México

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com