Próximo martes Morena definirá encuestadoras y cuestionario para presidenciables

Los aspirantes a la presidencia de México por Morena, en alianza con PT y PVEM, deberán esperar hasta el martes 15 de agosto para el sorteo de las encuestadoras y la definición del cuestionario para elegir al virtual candidato para 2024.

Los contendientes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán López y Ricardo Monreal, así como el del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández, y por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, no podrán acercarse con los miembros de las comisiones de Elecciones y de Encuestas.

A través de un comunicado del partido guinda se informó que los aspirantes «no pueden formar parte. Las decisiones de la comisión son inapelables y hay la prohibición expresa en el acuerdo del Consejo Nacional de que los aspirantes tengan contacto con esta comisión de manera directa o indirecta. No se les ha informado formalmente ni el cuestionario ni las preguntas, tienen idea porque hay comunicación permanente, pero oficialmente no hay nada, no hay una definición final».

Por otra parte, el dirigente de Morena, Mario Delgado, dijo que aún siguen definiendo las encuestadoras y el cuestionario, por lo que en esta semana no quedarán listos. Afirmó que el martes 15 de agosto dará fechas concretas.

«La siguiente semana informaré la fecha del sorteo y las condiciones del mismo porque está evaluando la comisión, si se hacen o no públicos los nombres porque queremos que las dejen de trabajar y como ya conocemos a la derecha, los van a querer presionar» Mario Delgado

Dirigente nacional de Morena

Detalló que no se hará pública la muestra para determinar la medición, solamente la Comisión determinará el margen de error que buscan y «con eso se hará el cálculo».



«Ninguna encuestadora hará público los lugares a los que irá porque eso puede generar presiones. Estamos blindando el proceso para que no haya intervención de nada y sea el pueblo, cuando se dé se reunirá a las encuestadoras y ellas definirán, también los equipos acreditarán a sus representantes. Vamos bien y en tiempo»

Una vez que las comisiones determinen el cuestionario y las encuestadoras, lo comunicarán al presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, y al dirigente del partido, Mario Delgado.

Posteriormente, se informará las resoluciones a los seis contendientes, quienes no podrán apelar, así como intervenir la decisión.

Cabe precisar que los mencionados sondeos se realizarán del 28 de agosto al 3 de septiembre del 2023.

