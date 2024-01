PSI justifica postulación de criminales, «no somos jueces ni fiscales»

El dirigente del partido político local Pacto Social de Integración (PSI), Carlos Navarro Corro, justificó que en elecciones pasadas haya postulado a perfiles que después fueron señalados de actos delictivos, al explicar que no pueden negar candidaturas a quienes cumplan con los requisitos legales.

«Nosotros no somos jueces ni fiscales», reviró el líder y diputado local, para evitar los cuestionamientos sobre sus aspirantes con antecedentes o ligados a la delincuencia y cómo lo evitará para el 2024.

Atribuyó las críticas a sus candidaturas por el contexto de la próxima elección, al asegurar que son estigmatizados por permitir las aspiraciones de personas señaladas.

Navarro Corro reiteró que «no se le negará a nadie el registro» en tanto cumpla con los requisitos de la autoridad electoral, pues sostuvo que el PSI «da apertura a ciudadanos que quieran participar en la vida política».

«Cómo partido local nos han tratado con ese ácido de que damos cabida a ese tipo de personas, no me extraña porque ya iniciamos los procesos (…) Quiero dejar muy puntal, nosotros no somos jueces, no somos fiscales, nosotros somos un instituto político que da apertura a ciudadanos y a ciudadanas que quieran participar en la vida política del estado»

Carlos Navarro Corro

Dirigente local del Pacto Social de Integración (PSI)