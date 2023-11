PT planteará comparecencia de Consuelo Cruz Galindo ante Congreso

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Puebla, Antonio López Ruiz, anunció que planteará la comparecencia de Consuelo Cruz Galindo, titular de Seguridad Ciudadana (SSC) en el Ayuntamiento de Puebla, por los recientes hechos violentos ocurridos en la capital.

En entrevista, el coordinador del PT adelantó que en la reunión de Junta de Gobierno y Coordinación Política de este miércoles se pondrá el tema sobre la mesa, al señalar que no se deben minimizar las ejecuciones recientes.

El representante por Puebla capital aseveró que no se pueden tolerar estos niveles de inseguridad en la ciudad y cuestionó que la estrategia del gobierno municipal, encabezado por el alcalde Eduardo Rivera Pérez, no da resultados.

«Yo creo que sí, vamos a platicar mañana en Junta de Gobierno, pero yo creo que ya empezó esto y esto no había pasado antes. No normalicemos una ejecución, no lo normalicemos, algo está pasando, algo no están haciendo bien»

Antonio López Ruiz

Coordinador del PT en el Congreso de Puebla