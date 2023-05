Puebla estrenaría ocho obras en 2024 sin deudas

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, informó que el paquete de obras que incluye la nueva Línea 4 del Sistema de Movilidad Metropolitana será concluido en 2024 y descartó que vaya a contratar algún tipo de deuda para su ejecución.

En conferencia de prensa, este lunes 8 de mayo, Céspedes Peregrina afirmó que hay tiempo suficiente para concluir las ocho obras que fueron presentadas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la Batalla del 5 de Mayo.

Refirió que en este momento no puede dar a conocer la fecha exacta de inicio de los proyectos, toda vez que cada uno requiere de un proceso y tiempo diferente.

Céspedes Peregrina subrayó que por ahora el gobierno no prevé adquirir algún tipo de deuda para ello, al señalar que se buscará rendir el recurso estatal y federal.

Además, descartó que se vayan a contratar proyectos de Asociación Público Privada (APP), como ocurrió durante el morenovallismo con la plataforma Audi o el Museo Internacional del Barroco (MIB), obras que comprometieron el futuro del Estado.

“Estamos buscando hacer rendir el recurso estatal, el apoyo federal sin duda será una gran respuesta y nos ayudará a generar las mejores condiciones, no estamos buscando endeudar ni estamos generando APP no es nuestra visión”

El pasado 5 de mayo, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario poblano anunció un paquete de obras por 4 mil 600 millones de pesos en materia de movilidad.

Los proyectos fueron: Línea 4 del Sistema de Movilidad Metropolitana, Central Camionera del Sur, Nuevo Distribuidor Vial Ejército de Oriente, Distribuidor de la Central de Abastos, Plan Carretero Regional, rehabilitación de parques estatales y nueva sede del Congreso local.

🚨 #ahora | El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo que al momento no se tiene contemplado adquirir algún crédito financiero para concretar el paquete de obras de movilidad, como la Línea 4 y la Central Camionera del Sur. Vía @alexolira pic.twitter.com/DsV47PSxYC

El mandatario Sergio Salomón Céspedes reconoció que durante muchos años Puebla estuvo rezagado en materia de movilidad, al señalar que no se había generado ninguna obra importante.

Una de las últimas obras, recordó, fue la modernización del Periférico Ecológico en 2018, así como el Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, aunque está última “no sirvió para nada”.

“Tiene muchos años que a Puebla no se le había metido a la movilidad, no hemos logrado crecer en la ciudad, lo último que tuvimos fue el Periférico, es la ùltimoa obra que tenemos, después vino el segundo piso que no sirvió para nada”