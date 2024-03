Puebla, sexto en México con más feminicidios: Plataforma TResearch

Más de 210 mujeres del estado de Puebla han sido asesinadas desde 2018, lo que coloca a la entidad como la sexta a nivel nacional con más casos de feminicidios, según datos de la plataforma TResearch.

Así lo expusieron las integrantes de las colectivas We Are Women on Fire, Frente Nacional de Mujeres contra la Violencia Vicaria y el contingente universitario, conformado por estudiantes de la Ibero, BUAP y Upaep, quienes este día llevaron a cabo una movilización con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Durante su movilización, expresaron que Puebla también se encuentra en el top 10 de delitos de alto impacto en contra de las mujeres, y destacaron que en los primeros nueve meses del año pasado, hubo más de 9 mil llamadas de emergencia de auxilio por incidentes de violencia contra alguna mujer y 33 casos de trata.

Buscan visibilizar la violencia vicaria

La marcha, que logró la convocatoria de cientos de mujeres, también tuvo la finalidad de reconocer y visibilizar la lucha que han iniciado mujeres víctimas de violencia vicaria.

«El Poder Judicial del estado de Puebla sigue sin legitimar la violencia vicaria«, reclamaron las féminas al exponer que la entidad es la quinta a nivel nacional en registrar mayor incidencia en este tipo de agresión, que recientemente fue tipificada como violencia por el Poder Legislativo.

Señalaron que las mujeres del estado de Puebla merecen que se reconozca su lucha, toda vez que afirmaron que desde el territorio poblano fue donde se gestó un movimiento contra la violencia vicaria que ha tenido eco en otras partes del país.

La marcha de este grupo inició en punto de las 16:00 horas desde «El Gallito» del Paseo Bravo, para posteriormente avanzar por avenida Juan de Palafox y Mendoza y doblar en bulevar 5 de Mayo hacia oficinas de la Fiscalía de Puebla, donde la manifestación concluyó.

