Alejandro Carvajal pide trabajar sin sectarismo para continuar el legado de la 4T

El diputado federal y aspirante a la alcaldía de Puebla, Alejandro Carvajal Hidalgo, rindió su segundo informe de actividades legislativas e hizo un llamado para que al interior de Morena se trabaje sin sectarismos ni egoismos «para continuar con el legado de la cuarta transformación en México.

Acompañado de simpatizantes, organizaciones civiles y líderes de izquierda como David Méndez Márquez, Claudia Rivera Vivanco y Gerardo Pérez Muñoz, entre otros, el legislador federal señaló la importancia de trabajar en unidad en Morena, pues refirió que todos los integrantes del movimiento tienen el mismo proyecto de transformar no sólo al municipio o al estado, sino también al país.

Precisó que la unidad se da únicamente con principios y con proyectos sociales, con la participación de la población que realmente quiera trabajar por un verdadero cambio, dijo.

En su discurso desde un auditorio en la colonia Fuentes de San Bartolo, al sur de la ciudad, explicó que la lucha de la izquierda cuenta con antecedentes desde hace muchos años, donde los obreros, ferrocarrileros y universitarios lucharon por mucho tiempo para cambiar el modelo económico en México. No obstante, dijo que fue hasta que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la república, que la verdadera transformación se hizo realidad.

“Tuvo que llegar un gran líder, un gran referente que supo aglutinar y entendió que entendió que tenía que hacer un llamado a todas y todos los mexicanos para lograr la transformación en este país y ese presidente Andrés López Obrador” expresó.

Señaló que a pesar de que el próximo año López Obrador dejará la Presidencia de la República, ha dejado un gran legado para que la ciudadanía pueda seguir construyendo por sí misma la cuarta transformación, sin depender de los políticos o diputados.

Puntualizó que es importante que el partido de izquierda siga enfocado en combatir las desigualdades sociales y la pobreza, pues consideró que hacer un cambio en la población es lo que realmente debe prevalecer en los principios de Morena.

Sin «zigzaguear», promete ganar encuesta en 2024

El diputado federal, Alejandro Carvajal prometió que ganará la encuesta en 2024 para encabezar la alcaldía de la capital poblana, donde aseguró, no zigzagueará para lograrlo.

Comentó que en caso de que alguien más del partido logre ocupar el cargo de la presidencia municipal, le respaldará sin distinción alguna, pues aseguró que es un movimiento que no busca intereses individuales.

Asimismo, dijo convencido que Morena tiene la capacidad para lograr la victoria en el 2024 a nivel nacional con la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, pues refirió que se cuenta con la capacidad y la trayectoria para hacerlo.

“Somos gente de izquierda, tenemos los elementos con experiencia, la convicción y sobre todo somos gente de izquierda, y la izquierda no se baja, no se muere y no se raja” recalcó.

Claudia Rivera apoya proyecto de Alejandro Carvajal

Entre las personas asistentes estuvo la también aspirante a la alcaldía por Morena, Claudia Rivera Vivanco, quien agradeció la invitación del diputado Alejandro Carvajal a su informe, pues destacó que, sin el trabajo de las y los diputados, no habría un verdadero cambio para la ciudadanía con la aprobación de diversos programas sociales y de bienestar, así como las aprobaciones de presupuestos para megaproyectos.

Como fundadora del movimiento, hizo un llamado a los militantes del partido a recordar la responsabilidad de defender y promover los principios de Morena, trabajando por las necesidades de la población.

Asimismo, pidió a dejar de lado el discurso “conservador” de que Morena no cuenta con perfiles relevantes, pues puntualizó que existen militantes que han luchado por años para hacer un verdadero cambio.

“Ahí estamos las mujeres, ahí estamos los hombres, que nos habían invisibilizado históricamente como los ‘nadie’, los que no pertenecíamos a los grupos de la política y del poder” expresó,

Finalmente, exhortó a los integrantes de Morena a cerrar filas para apoyar el proyecto a nivel nacional y lograr que Claudia Sheinbaum sea la primera presidenta de la republica, para que de esta manera se siga consolidando el trabajo realizado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador a través de su sexenio, dijo.

Fotos: Luis Martínez