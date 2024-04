El depósito de Amazon sumido en caos a causa de «sucios trucos» antisindicales

A medida que se intensifica la batalla por la sindicalización en el depósito de Amazon en Coventry, el gigante empresarial intensifica su campaña antisindical. El amplio depósito se ha sumido en caos a medida que la contratación de miles de trabajadores no sindicados ha desbordado las instalaciones y ha sumido a los trabajadores en dificultades económicas al poner fin a las horas extraordinarias.

El sindicato GMB lleva un año luchando por el reconocimiento sindical en el depósito, conocido como BHX4. Los trabajadores exigen 15 libras por hora y el derecho a negociar con Amazon sus condiciones de trabajo.

A principios de este mes, el GMB presentó una solicitud de reconocimiento sindical ante el Comité Central de Arbitraje (CAC). Si el número de afiliados al sindicato en el depósito BHX4 supera el 50 por ciento, el CAC podría obligar a Amazon a reconocer al sindicato GMB.

Sin embargo, el sindicato GMB ha advertido que su intento de lograr el reconocimiento corre el riesgo de verse perjudicado por los «trucos sucios» adoptados por Amazon para «eludir el reconocimiento».

La semana pasada, Amazon distribuyó folletos en el interior del depósito con códigos QR de gran tamaño que generaron un correo electrónico enviado a la GMB Midlands en el que se solicitaba la baja del sindicato.

Los folletos decían: «Tú decides lo que es mejor para ti. Eres libre de afiliarte o no a un sindicato. Si has tomado la decisión personal de cancelar tu afiliación sindical, puedes escanear este código QR con la cámara de tu teléfono».

El sindicato GMB se vio obligado a retirar su solicitud inicial de reconocimiento el pasado mes de junio, después de que el sindicato acusara a Amazon de contratar a mil 300 trabajadores no sindicados para frustrar su solicitud.

Desde entonces, el sindicato GMB alega que Amazon ha seguido contratando sin parar, ampliando la plantilla en el centro de Coventry para compensar el crecimiento constante de la afiliación sindical.

Amazon ha negado públicamente haber traído trabajadores para desviar el resultado del CAC, alegando en su lugar que las nuevas contrataciones eran necesarias para satisfacer las demandas del negocio.

Pero los trabajadores de la planta de Coventry afirman que el exceso de personal ha sumido al depósito en el caos.

En diciembre de 2022, durante el pico de contratación navideño, Amazon confirmó públicamente que empleaba a mil 400 trabajadores. Desde entonces, esa cifra se ha duplicado y se ha disparado a 3 mil 500, y Amazon sigue contratando a gran escala, incluso a principios de año, que suele ser relativamente tranquilo después de Navidad.

El sindicato GMB calcula que pagar a mil 300 trabajadores adicionales le cuesta a Amazon más de 300 mil libras a la semana.

El depósito BHX4 se inauguró en 2017, en el emplazamiento de la antigua planta de Jaguar, y se diseñó para albergar a mil 650 trabajadores. Los trabajadores afirman que el depósito no genera suficiente trabajo para toda la plantilla que ahora está empleada allí.

Para intentar regular el número de trabajadores en cada turno, Amazon ofrece constantemente a los trabajadores Tiempo Libre Voluntario (TLV). Se pide a los trabajadores que tomen el TLV, que no está remunerado, antes de que empiecen sus turnos a través de mensajes de texto, y cuando llegan al trabajo.

Al ofrecer TLV, Amazon puede seguir ofreciendo técnicamente a los trabajadores sus horas contratadas, al tiempo que reduce la plantilla para evitar pagar salarios adicionales.

Aunque se supone que el TLV es opcional, los trabajadores declararon a Novara Media que se sienten presionados para tomarlo.

«Amazon no quiere pagar a la gente para que se quede sin hacer nada. No les gusta malgastar el dinero«, afirma Darren Westwood, trabajador de Amazon y miembro del sindicato GMB.

Dos empleados actuales de Amazon afirman que a los trabajadores que se niegan a aceptar el TLV se les envía a trabajar a otras zonas del depósito, a menudo para realizar tareas más exigentes desde el punto de vista físico. Los empleados que se niegan a trasladarse a otra zona del depósito corren el riesgo de recibir un correctivo disciplinario.

«Si no quieres hacer TLV no pueden obligarte a hacerlo», dice un mensaje de texto enviado por el sindicato a los miembros que están dentro del depósito. Amazon «sólo puede pedirte que te traslades a otra área si estás capacitado para trabajar allí, si esa capacitación está actualizada y si no pone en riesgo tu salud y seguridad».

Westwood afirma que cada vez es más difícil encontrar un puesto de trabajo, ya que tienen exceso de personal. «Es como jugar a las sillas musicales», afirma. El personal que llega pronto al trabajo para intentar asegurarse un puesto corre el riesgo de ser sancionado por ir en contra de la política de Amazon.

La afluencia de nuevos empleados ha desbordado constantemente los baños y comedores.

Un trabajador, que prefirió permanecer en el anonimato, declaró a Novara Media que, como los baños están llenos o se están limpiando, «puedes estar dando vueltas durante 25 minutos buscando un retrete«.

Bajo el sistema de supervisión constante del personal de Amazon, los trabajadores reciben sanciones disciplinarias por el tiempo que pasan haciendo cola o buscando un baño.

«Cuando vuelves a tu puesto de trabajo, los jefes te preguntan ‘¿dónde has estado?«, dijo el trabajador. Los trabajadores declararon a Novara Media que ahora evitan ir al baño durante sus turnos por miedo a ser sancionados.

Las colas en el comedor del personal pueden llegar a ser de media hora, lo que da a los trabajadores poco tiempo para comer antes de volver a su turno.

La posibilidad de hacer horas extras ha desaparecido con la crisis de exceso de personal, dejando a los muchos trabajadores que dependían de los turnos extra para aumentar sus salarios con dificultades para llegar a fin de mes.

Garfield Hylton, miembro del sindicato GMB y empleado de Amazon, dijo: «La gente sentía la necesidad de hacer 60 horas para cubrir sus gastos de manutención y ahora, de repente, tienen que bajar a 40. Eso es una pérdida enorme».

«Algunas personas trabajan esas horas extra para ayudar con su educación, o a sus familias en este país y en el extranjero», dijo Hylton. «Les han quitado ese dinero».

Otro trabajador que prefirió permanecer en el anonimato dijo: «muchos de mis compañeros se han quedado luchando por el escaso número de horas extra«. Algunos se han visto obligados a «aceptar otros trabajos en Uber o Just Eat», señaló.

«Mucha gente me ha dicho lo estresados que esto les ha dejado, en lo que ya puede ser un entorno estresante en el que trabajar».

Stuart Richards, organizador regional del sindicato GMB, declaró: «Amazon tiene una mala reputación por su descarada represión sindical y las acciones de los jefes en Coventry parecen estar a la altura. A medida que ha ido aumentando la afiliación sindical y más trabajadores se han sumado a la petición de una voz sindicalizada en su lugar de trabajo, la plantilla ha seguido creciendo.

«A pesar de todo, los trabajadores de Amazon siguen unidos. Con una afiliación sindical que parece estar de nuevo en el 50 por ciento, el sindicato GMB está presionando de nuevo por el reconocimiento estatutario».

Rosa Curling, directora de Foxglove, una organización jurídica sin fines de lucro que está apoyando a los trabajadores de GMB y Coventry en su solicitud de reconocimiento sindical, dijo: «Los trabajadores de Coventry están haciendo historia al solicitar el primer reconocimiento jurídico de un sindicato en un depósito de Amazon en el Reino Unido, desafiando las sucias tácticas antisindicales de Amazon. Jeff Bezos ha demostrado que no le interesa jugar limpio. Por eso estamos apoyando a estos trabajadores para asegurarnos de que —esta vez— obtengan el reconocimiento jurídico que merecen».

Un portavoz de Amazon dijo: «Revisamos periódicamente nuestra retribución para asegurarnos de ofrecer salarios y prestaciones competitivos. En abril, nuestro salario mínimo inicial habrá aumentado a 12,30 euros y 13 euros por hora en función de la ubicación, lo que supone un aumento del 20 por ciento en dos años y del 50 por ciento desde 2018. También trabajamos duro para ofrecer grandes prestaciones, un entorno de trabajo positivo y excelentes oportunidades profesionales. Estas son solo algunas de las razones por las que la gente quiere venir a trabajar a Amazon, ya sea su primer empleo, un puesto estacional o una oportunidad para avanzar en su carrera profesional.

«En Amazon, contratamos regularmente a nuevos miembros del equipo, en todo el país y durante todo el año, proporcionando nuevas grandes oportunidades de carrera para miles de personas y para satisfacer la demanda de los clientes».

Te puede interesar también: Atroz crimen de guerra masacre en Gaza perpetrada por Israel

Autor: Polly Smythe

Foto: Novara Media

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com