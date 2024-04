“Los Simpson” no eran aptos para niños, aquí te decimos por qué

El 19 de abril se celebra el Día Mundial de Los Simpson, en honor a la icónica serie creada por Matt Groening, con más de 35 temporadas y 700 episodios.

La historia de Los Simpson comenzó en 1987, cuando Matt Groening creó cortos animados para The Tracey Ullman Show. El primer episodio se emitió el 19 de abril de 1987, antes de que la serie se convirtiera en un fenómeno independiente.

La serie sigue las aventuras de la familia Simpson: Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, con personajes secundarios memorables que han marcado la cultura popular.

A lo largo de los años, Los Simpson han recibido numerosos premios y reconocimientos, incluidos más de 30 premios Emmy y un premio Peabody.

En 2007, se estrenó la película Los Simpson, consolidando aún más la fama de la serie. En 2023, Disney+ lanzó la temporada número 35, manteniendo viva la franquicia.

Sin embargo, a pesar de su popularidad, muchos padres no permitían que sus hijos vieran Los Simpson debido a su contenido «no apto para niños».

Entre los argumentos más frecuentes se señalaba que los temas no eran apropiados, las groserías que se ocupaban, o que era mucha la rebeldía que se utilizaba.

«Que no era apto el programa para mi edad, por qué era algo grosero o el contenido pues simplemente no iba acorde con mi edad, que ya más grande me darían permiso y así fue poco a poco como que mi mamá fue cediendo de tanto que le insistí jajaja por qué mi papá como que nunca tuvo tema con que lo viera», «no era un programa para niños», «porque eran rebeldes», «eran muy groseros», «los valores, el lenguaje y las imágenes no eran correctas», «era un programa feo y que Homero era un patán y violento«, fueron los más frecuentes.

A pesar de estas objeciones, el legado de Los Simpson perdura hasta el día de hoy. La serie ha trascendido generaciones y continúa siendo una de las más queridas e influyentes de la historia de la televisión.

