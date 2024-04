Scarlett Johansson y Channing Tatum se enamoran en «Llévame a la luna»

Dos estrellas de Hollywood, Scarlett Johansson y Channing Tatum, protagonizan «Fly Me to the Moon«, una comedia romántica ambientada en la década de los 60 y relacionada con la misión espacial hacia la Luna.

Johansson interpreta a Kelly Jones, parte del equipo de marketing de la NASA, mientras que Tatum asume el papel de Cole Davis, el director de lanzamiento, en una historia que destaca por su química en pantalla.

La película, dirigida por Greg Berlanti y escrita por Rose Gilroy, explora la posibilidad de un aterrizaje lunar falso orquestado por la NASA, lo que representó un desafío creativo y logístico para recrear este evento histórico.

«Fly Me to the Moon» promete ser una comedia romántica fresca y original, según Johansson, quien destaca la necesidad de películas entretenidas y novedosas en la industria cinematográfica.

El largometraje, que se estrenará el 12 de julio, cuenta también con un elenco de apoyo que incluye a Jim Rash, Ray Romano, Anna Garcia y Woody Harrelson, y estará disponible para streaming en Apple TV+.

Con un concepto único y una historia cautivadora, «Fly Me to the Moon» promete ser un hito en la carrera de Johansson y Tatum, ofreciendo una visión fresca sobre el romance y la aventura en el espacio.

Foto: Redes

