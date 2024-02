«Queremos inversión sustentable y con bienestar»: Sheinbaum

Queremos inversión sustentable y con bienestar, aseguró la doctora Claudia Sheinbaum Pardo desde San Luis Potosí, donde sostuvo un encuentro con medios de comunicación locales y ante quienes puntualizó la importancia de que en los próximos años se aproveche la posición estratégica de la que hoy goza México en términos de comercio.

«Estamos viviendo un momento especial en México con el comercio con Estados Unidos, nunca antes habíamos sido el primer socio comercial con Estados Unidos, hoy lo somos. (…) México es hoy, no solo para Estados Unidos, incluso para Europa, y Asia, un lugar muy importante para invertir, se le llama nearshoring, quiere decir que estamos cerca en este proceso comercial del mercado regional, antes se hablaba de la globalización, hoy se habla más de los mercados regionales, es un momento distinto».

Al respecto, destacó que una de las visiones más importantes para la su proyecto es «garantizar que las inversiones que lleguen a México tengan como principal objetivo generar bienestar para los mexicanos«, pero a su vez que esto se traduzca en inversión sustentable.

«Lo que queremos es que tenga dos apellidos esta Inversión Extranjera Directa: uno, que sea inversión sustentable, es decir, que afecte menos al medio ambiente y se tenga las condiciones para que si se va a usar agua no le quite agua para el consumo humano o al riego para la producción de alimentos, que no emita gases de efecto invernadero; y al mismo tiempo que genere bienestar»

Claudia Sheinbaum Pardo

Candidata a la Presidencia de México