Rechaza Armenta ruptura morenista ante pugna por alcaldía poblana

El precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, rechazó una posible ruptura entre los simpatizantes del partido por la definición de la candidatura a la capital.

Lo anterior, tras la protesta que realizaron ciudadanos que se ostentan como fundadores del partido obradorista, en contra de que el empresario priista José Chedraui Budib sea el abanderado en la Angelópolis.

En entrevista desde el pasaje del Ayuntamiento, a unos metros de la manifestación en la plaza del zócalo, el senador afirmó que los inconformes están en su derecho de manifestarse.

El precandidato aseveró que hay cercanía y proximidad con las bases que se presumen como fundadores del partido y minimizó la marcha al considerar que «es normal» algunas inconformidades.

«No afecta, al contrario ayuda, el que haya diálogo ayuda, el que existan discusiones ayuda a la democracia», declaró cuestionado sobre si el rechazo a perfiles externos pondrán en riesgo el proyecto en la capital poblana.

Armenta evitó opinar sobre la posible candidatura de Chedraui Budib y del respaldo que recibió de otros aspirantes y partidos políticos, pues refirió que eso le corresponde a la dirigencia de Morena.

«No me corresponde a mí calificar ello, yo no soy partido, soy un militante, un simpatizante, soy un coordinador en funciones y en este momento no hay campaña»

Alejandro Armenta Mier

Precandidato a la gubernatura de Puebla por Morena