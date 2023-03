Rechaza Mancera “dedazo” en designación de candidatos de la oposición en Puebla

En caso de que se concrete la alianza opositora en Puebla, la definición de candidatos debe realizarse mediante una competencia para elegir al «mejor posicionado», señaló el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa.



Durante su gira en la entidad poblana, aseveró que el partido del sol azteca tiene posibles aspirantes, por lo que rechazó una designación directa del abanderado.



«Lo que no se vale es que se vaya a impedir la competencia y se diga: el candidato o la candidata es este. Yo creo que ahí si no estamos de acuerdo. Se debe permitir que se compita y que la ciudadanía decida a quién quiere apoyar; que se sepa bien quién es el mejor posicionado y que de ahí se pueda tener una alianza”, señaló Mancera.



El senador urgió a que los partidos de oposición realicen sus procesos internos para que haya un solo aspirante por cada frente, para que «ya no sean tantos» los interesados y pueda haber una comparación de perfiles.



Plantea gobierno de coalición



El perredista y aspirante presidencial presentó su propuesta de «Gobiernos de coalición», para establecer por escrito una agenda de trabajo y consideró que es posible repetir la alianza electoral, como la de 2021 que reunió al PRD y los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).





«Se tiene que definir pronto y si se va a firmar una alianza, se tiene que firmar porque no vaya a ser que alguien cambie de opinión después. Se tiene que hacer pronto y se tiene que comprometer de cara a la ciudadanía, y se tiene que establecer este método pronto y hacer esta depuración, para que ya sea algo que si puedas contrastar»



Consideró que este proyecto debe replicarse en los gobiernos locales y aseveró que los estados «están listos» para adoptar este modelo por el que los partidos establecen una agenda y se comprometen a cumplirla en caso de resultar electos.

