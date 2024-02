Regidores poblanos no tendrán que renunciar por elecciones: Ayuntamiento

El coordinador de regidores del Ayuntamiento de Puebla, José Carlos Montiel Solana, adelantó que serán alrededor de seis integrantes del Cabildo quienes participarán en el próximo proceso electoral 2024, mismos que no serán obligados a separarse de su cargo.

Lo anterior, al referir que los órganos electorales determinaron que las y los regidores pueden continuar desempeñándose al interior de la administración, sin importar el cargo que aspiran contender.

Montiel Solana informó que a pesar de que muchos regidores han expresado sus aspiraciones políticas, ninguno se ha acercado con el gobierno municipal de manera formal.

El coordinador de regidores informó que en el caso de los cabildantes que busquen reelegirse para la próxima administración, definitivamente no tienen obligación de solicitar licencia.

En cuanto aquellos regidores que aspiran a otro cargo de elección popular, también tienen oportunidad de continuar en sus funciones, aunque lo idóneo sería que renuncien para enfocarse en sus campañas políticas, dijo.

Aunado a ello, puntualizó que esta decisión dependerá de cada uno de los integrantes del Cabildo y de las convocatorias de los partidos políticos a los que pertenecen.

«Lo que digo es la parte jurídica, lo que está establecido, la decisión si van a pedir licencia o no es una decisión personal (…) me parece que para tener absoluta libertad de poder hacer campaña en cualquier momento del día y en cualquier día de la semana, me parece que lo conducente es que se pidiera licencia» expresó.