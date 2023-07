Renuncia Ardelio Vargas a subsecretaría del gobierno de Puebla

A una semana de hacer oficial su llegada al gabinete, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó que Ardelio Vargas Fosado presentó su renuncia al cargo de subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación de Puebla.

Su salida se suscita tras varias críticas y de la petición formal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que valorara el perfil de Vargas Fosado por su vínculo con el exsecretario de seguridad de México, Genaro García Luna .

En un comunicado, en Twitter, Céspedes Peregrina señaló que su ex colaborador es un “hombre institucional que si bien nunca ha sido sentenciado por infracción o delito alguno”, decidió abandonar el cargo.

Su relevo, dijo el mandatario, junto los ajustes que está haciendo en el equipo de gobierno, entre ellos la renuncia del exsecretario de Gobernación, Julio Huerta Gómez, serán anunciados en breve.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que una vez que se informó de la llegada de Ardelio Vargas al gobierno de Puebla, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, “de manera muy respetuosa, y con mucha confianza, le entregó -al gobernador Céspedes- un informe completo” en materia de seguridad.

“No sabemos si es culpable o no, pero sí trabajó en la Policía Federal, sí tuvo vínculos con García Luna y nosotros no queremos nada que tenga que ver con esta gente porque en ese entonces, para decirlo claro y rápido, breve, padecimos de un narco-Estado que nos hizo mucho daño al país. Entonces, no queremos nada con eso”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México