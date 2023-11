Rivera Pérez pide a Pemex reubicar ductos que estén en colonias 

A dos años de la explosión en San Pablo Xochimehuacán, y en donde cinco personas perdieron la vida, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez pidió a Petróleos Mexicanos (Pemex) analizar la viabilidad de reubicar los ductos de combustibles instalados en zonas habitadas para evitar más hechos de esta magnitud.

Este jueves 9 de noviembre, el alcalde capitalino Eduardo Rivera informó que acatará la recomendación 169/2023 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para reparar los daños causados en Xochimehuacán pese a no estar obligado a hacerlo, ya que señaló que es un problema «heredado» por administraciones pasadas.

«Lo que decidió el gobierno de la ciudad fue aceptar esta recomendación, se pudo no haber aceptado la misma, pero me parece que tenemos que ser un gobierno sensible, en donde se trabaje con PEMEX»

Eduardo Rivera Pérez

Presidente Municipal de Puebla