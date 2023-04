Buscan predio para complejo de seguridad en Puebla capital

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, reconoció que el actual complejo de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI) ya es insuficiente para una «operación moderna y eficiente» de la policía, por lo que se está analizando la posibilidad de trasladarlo a un complejo de seguridad pública.

En entrevista, el alcalde expuso que este viernes en sesión ordinaria de Cabildo estará presentando el proyecto para la adquisición de un predio en el que construirán dicho complejo de seguridad pública municipal, mismo que albergará las nuevas instalaciones del DERI.

Debido a que no esto no se encuentra previsto en la Ley de Egresos del municipio, el Cabildo tiene que aprobar los recursos para la adquisición del terreno, cuyo monto no ha sido mencionado.

«Estamos analizando la posibilidad de adquirir un predio, que tiene que autorizar el Cabildo del Ayuntamiento por parte de regidores. Se estará presentando este viernes para su análisis y en su caso aprobación y que teniendo la autorización del Cabildo, se pueda adquirir este predio y poder construir este complejo de seguridad pública municipal» Eduardo Rivera Pérez

Afirmó que el complejo DERI ubicado en la colonia Villa Posadas no tiene los espacios adecuados para el correcto desempeño de la Policía Municipal, por lo que «dignificarán» su infraestructura y buscarán dotarlo de tecnología.

Aunque dijo que apenas estará presentando el proyecto para someterlo al Pleno del Cabildo, aseguró que ya cuentan con varias propuestas sobre el terreno en el que se construirá el complejo, no obstante, indicó que lo más conveniente es que se ubique cerca de las actuales oficinas del DERI.

«Hay varias propuestas y el área de la Secretaría de Administración es quien tendrá que proporcionar la información. Una de las alternativas que conviene es aquella que también se encuentra cerca del DERI, porque también se requiere mover las antenas, y entre más lejos quede la distancia, el costo es más alto» Eduardo Rivera Pérez

El DERI es el complejo del gobierno municipal en el que son recibidos los llamados de emergencia ciudadanos y donde se monitorean los dispositivos de vigilancia activos en el municipio.

Iniciativa sobre prohibición del alcohol está incompleta

Sobre la iniciativa de regidores para sancionar hasta por más de 51 mil pesos a ciudadanos que habiliten cocheras de domicilios para la venta de alcohol, el edil panista opinó que esta debe incluir también a mercados municipales.

Esto porque la propuesta presentada en la Comisión de Seguridad, Justicia y Protección Civil solo contempla regulares cocheras, patios, jardines, estacionamiento y entradas a departamentos, a pesar de que los reportes sobre la venta irregular de bebidas embriagantes tiene que ver, en gran parte, con puestos en tianguis y mercados.

Eduardo Rivera además coincidió con regidores panistas, al afirmar que la venta clandestina de alcohol deriva en infracciones administrativas, delitos y los diferentes tipos de violencia.

